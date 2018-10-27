Gelmiş geçmiş en kötü formalar
Dünyanın dört bir yanındaki spor kulüplerinin bu formaları "en kötü formalar" seçildi.
İrlanda ekibi Bohemian Football Club 2018-2019 sezonu yeni deplasman formasını tanıttı. Bohemian kulübü formada ünlü şarkıcı Bob Marley'in fotoğrafını kullandı. Nedeniyse Marley'nin Bohemians'ın stadı Dalymount Park'ta 1980 yılında verdiği konsere atıfta bulunmak için yapıldı. Formaya gelen tepkiler ise olumsuzdu.
Bir sosis firmasıyla anlaşan Bedale AFC takımının forması Britanya'nın en kötü forması seçildi. İç içe geçmiş sosis desenindeki forma İngiltere'de ses getirdi.