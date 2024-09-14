Genç Sude ''bu spor kızlara göre değil'' diyenleri utandırdı
Kayseri'de yaşayan Sude Boy, lisedeyken arkadaşlarından görerek ilgi görmeye başladığı ve ailesinin 'Bu spor kız için değil' demesine aldırmadan başladığı bilek güreşinde Türkiye 3.'sü olmasının ardından hedeflerini gerçekleştirmek için antrenmanlarını sürdürüyor.
Kaynak: İHA
Kayseri'de yaşayan 19 yaşındaki Sude Boy, lisede arkadaşlarının sırada oynadığı bilek güreşini görerek spora ilgi duymaya başladı.
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Ailesinin 'Bu spor kız için değil' demesine aldırış etmeyen Boy, bilek güreşine sarılarak kendini geliştirdi.
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Kayseri Valiliği öncülüğünde başlatılan ErVa Spor Kulübü'nde kendini geliştiren Sude, Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü oldu.
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Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonluğu isteyen Sude Boy, bu hayallerini gerçekleştirmek için antrenmanlarını sürdürüyor.
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