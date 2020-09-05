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  3. 05 Eylül 2020 21:30

Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu... Genç yıldızdan ilk açıklama

İsmi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Fraport TAV Antalyaspor'un genç futbolcusu Doğukan Sinik, geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu... Genç yıldızdan ilk açıklama

Transfer teklifleri aldığını doğrulayan Doğukan, altyapısından yetiştiği Akdeniz temsilcisinin çıkarlarına da uyması durumunda takımdan ayrılabileceğini söyledi.

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Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu... Genç yıldızdan ilk açıklama

Doğukan Sinik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

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Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu... Genç yıldızdan ilk açıklama

Her futbolcunun başına gelen şeyler. Teklifler olabilir ama bu çift taraflı bir şey. Antalyaspor Kulübü Başkanımız ile iletişim halindeyiz.

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Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu... Genç yıldızdan ilk açıklama

Sonuçta ben Antalyaspor altyapısından çıktım. Hedeflerim arasında gitmek var ama bunun doğru bir şekilde olmasını istiyorum. Hem kulübümün menfaatleri hem de kendim için hayırlısıysa olsun.

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