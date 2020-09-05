Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu... Genç yıldızdan ilk açıklama
İsmi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Fraport TAV Antalyaspor'un genç futbolcusu Doğukan Sinik, geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı.
Transfer teklifleri aldığını doğrulayan Doğukan, altyapısından yetiştiği Akdeniz temsilcisinin çıkarlarına da uyması durumunda takımdan ayrılabileceğini söyledi.
Her futbolcunun başına gelen şeyler. Teklifler olabilir ama bu çift taraflı bir şey. Antalyaspor Kulübü Başkanımız ile iletişim halindeyiz.