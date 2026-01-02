Gökmen Özdenak'a veda! Futbol dünyası cenazede buluştu
A Milli Futbol Takımı'nın ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Gökmen Özdenak son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine futbol dünyasından çok sayıda isim katıldı.
Geçtiğimiz günlerde vefat eden A Milli Futbol Takımı'nın ve Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Gökmen Özdenak'ın cenaze namazı, cuma namazına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılındı. Cenaze namazına; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulüp ve Sportif AŞ yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray'ın eski teknik direktörleri Fatih Terim ile Mustafa Denizli, Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, teknik direktörler Şenol Güneş ile Rasim Kara, sarı-kırmızılı kulübün eski yöneticilerinden Ali Dürüst ile Abdurrahim Albayrak, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Galatasaray camiasından yanı sıra spor, sanat ve iş dünyasından birçok isim ve ve ailesi katıldı.
Fatih Terim: "50 seneyi son güne kadar dost olarak, arkadaş olarak yaşadık"
Gökmen Özdenak'ın vefatıyla ilgili basın mensuplarına duygularını dile getiren Fatih Terim, "Başımız sağ olsun. Ben Galatasaray’a geldiğimde Gökmen ağabey, aramızda söylediğimiz lakabıyla Göki, Galatasaray’daydı. Ondan sonra 50 seneyi son güne kadar dost olarak, arkadaş olarak yaşadık. Daha önce takım arkadaşı olarak tatlı anıları, acı günleri her şeyi beraber yaşadık. Hastaneye kaldırıldığı gün gittiğimde zaten doktor hanımefendi pek tepki vermediğini söylemişti. Açıkçası son 1-2 günü de çok ümitli geçirmedim. Kendisi çok neşeli, şen ve herkesle çok iyi olan bir insandı. Takımımızın da adeta neşesiydi. Her zaman pozitif haliyle onu düşünebilirdiniz. 1 hafta önce beni aradı, gece saat 11.30, 12’ydi. 'Aile nasıl, çocuk nasıl, sen nasıl?' dedi. 'İyiyim ağabey. Her şey iyi' dedim. 'Bir şey mi var?' dedim. 'Yok, seni özledim, görüşelim' dedi. Demek ki bize veda ediyormuş. O kadar yoğun bir beraberliğimiz vardı ki eskiden top oynayanlar iyi bilir, kamplarda, antrenmanlarda, maçlarda neredeyse ailenizden fazla görürdünüz. Gökmen ağabeyi de en çok görenlerden biriyim. Çok hatıralarımız var. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. İyi bir insandı. Büyük kulüpler, sembolleriyle ayakta dururlar. Bugün de Galatasaray’ın yaptığı çok önemli bir şeydi. Yarın da unutmayacaklarına inanıyorum. En acısı bu kadar zaman her yerde beraber olduğunuz bir insanın cenazesine geldiğinizde aklınızda kalan sadece iki tane tarih oluyor. Biri doğum tarihi, biri ölüm tarihi. O yüzden çok üzgünüm. Onun kötü söylediği şeyler de insana batmazdı. Öyle bir karakteri vardı. En kötü zamanımız da bile bizi neşelendiren bir insandı. Allah rahmet eylesin. Yasin ile de görüşme imkanı bulduk. Bütün ailesine de başsağlığı diliyorum" diye konuştu.
Mustafa Denizli: "Benim 60 yıllık arkadaşımdı"
Galatasaray'da hem futbol oynayan hem de teknik direktörlük yapan Mustafa Denizli, Gökmen Özdenak ile 60 yıllık arkadaşlığı olduğunu hatırlatarak, "Yasin ile beraber her kademede milli formayı beraber giydik. İstanbul’a geldiğimizden sonra da arkadaşlığımız, dostluğumuz devam etti. Hayat dolu bir insandı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Hepimizin, Türk futbol ailesinin, sevenlerinin, Galatasaray camiasının, başı sağ olsun" açıklamasında bulundu.
Ali Dürüst: "İyi bir Galatasaraylıydı"
Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Ali Dürüst de Gökmen Özdenak'ın hem Türk futbolunun hem de Galatasaray için önemli bir kişi olduğunu aktararak, "İyi bir Galatasaraylıydı. Bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde onla yetiştik, onla büyüdük. Futbolu onunla sevdik. O bize belki bir yol açtı, ondan sonra da Galatasaray’a hizmet ettik. Ruhu şad olsun" dedi.