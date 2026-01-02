Gökmen Özdenak'a veda! Futbol dünyası cenazede buluştu

Fatih Terim: "50 seneyi son güne kadar dost olarak, arkadaş olarak yaşadık"

Gökmen Özdenak'ın vefatıyla ilgili basın mensuplarına duygularını dile getiren Fatih Terim, "Başımız sağ olsun. Ben Galatasaray’a geldiğimde Gökmen ağabey, aramızda söylediğimiz lakabıyla Göki, Galatasaray’daydı. Ondan sonra 50 seneyi son güne kadar dost olarak, arkadaş olarak yaşadık. Daha önce takım arkadaşı olarak tatlı anıları, acı günleri her şeyi beraber yaşadık. Hastaneye kaldırıldığı gün gittiğimde zaten doktor hanımefendi pek tepki vermediğini söylemişti. Açıkçası son 1-2 günü de çok ümitli geçirmedim. Kendisi çok neşeli, şen ve herkesle çok iyi olan bir insandı. Takımımızın da adeta neşesiydi. Her zaman pozitif haliyle onu düşünebilirdiniz. 1 hafta önce beni aradı, gece saat 11.30, 12’ydi. 'Aile nasıl, çocuk nasıl, sen nasıl?' dedi. 'İyiyim ağabey. Her şey iyi' dedim. 'Bir şey mi var?' dedim. 'Yok, seni özledim, görüşelim' dedi. Demek ki bize veda ediyormuş. O kadar yoğun bir beraberliğimiz vardı ki eskiden top oynayanlar iyi bilir, kamplarda, antrenmanlarda, maçlarda neredeyse ailenizden fazla görürdünüz. Gökmen ağabeyi de en çok görenlerden biriyim. Çok hatıralarımız var. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. İyi bir insandı. Büyük kulüpler, sembolleriyle ayakta dururlar. Bugün de Galatasaray’ın yaptığı çok önemli bir şeydi. Yarın da unutmayacaklarına inanıyorum. En acısı bu kadar zaman her yerde beraber olduğunuz bir insanın cenazesine geldiğinizde aklınızda kalan sadece iki tane tarih oluyor. Biri doğum tarihi, biri ölüm tarihi. O yüzden çok üzgünüm. Onun kötü söylediği şeyler de insana batmazdı. Öyle bir karakteri vardı. En kötü zamanımız da bile bizi neşelendiren bir insandı. Allah rahmet eylesin. Yasin ile de görüşme imkanı bulduk. Bütün ailesine de başsağlığı diliyorum" diye konuştu.