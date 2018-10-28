Golcü oyuncudan Galatasaray itirafı
Bafetimbi Gomis'i Al Hilal'e gönderilmesi sonrası Galatasaray'ın transfer döneminin son günlerinde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ta forma giyen Emiliano Sala'yı gündemine aldığı iddia edilmişti.
L'Equipe gazetesinde yer alan haberde Cim Bom'un Arjantinli golcü için Fransız ekibine teklif götürdüğü ancak bu teklifin reddedildiği ifade edilmişti.
27 yaşındaki golcü, L'Equipe gazetesinden Hugo Dalom'a verdiği özel röportajda Galatasaray'ın ilgisini doğrularken sarı kırmızılı ekipten teklif geldiğini söyledi ve gündem yaratacak bir itirafta bulundu.