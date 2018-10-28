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  3. 28 Ekim 2018 11:10

Golcü oyuncudan Galatasaray itirafı

Golcü oyuncudan Galatasaray itirafı

Bafetimbi Gomis'i Al Hilal'e gönderilmesi sonrası Galatasaray'ın transfer döneminin son günlerinde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ta forma giyen Emiliano Sala'yı gündemine aldığı iddia edilmişti.

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Golcü oyuncudan Galatasaray itirafı

L'Equipe gazetesinde yer alan haberde Cim Bom'un Arjantinli golcü için Fransız ekibine teklif götürdüğü ancak bu teklifin reddedildiği ifade edilmişti.

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Golcü oyuncudan Galatasaray itirafı

27 yaşındaki golcü, L'Equipe gazetesinden Hugo Dalom'a verdiği özel röportajda Galatasaray'ın ilgisini doğrularken sarı kırmızılı ekipten teklif geldiğini söyledi ve gündem yaratacak bir itirafta bulundu.

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Golcü oyuncudan Galatasaray itirafı

İşte Emiliano Sala'nın ağzından Galatasaray'a gerçekleşmeyen transferinin hikayesi:

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