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  3. 04 Ekim 2019 13:50

Görenlerin yürekleri burkuldu! Böyle vefasızlık görülmedi

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerdeki antrenmanlarından çekilen bir görüntü, sosyal medyada olay oldu. Taraftarların büyük tepki gösterdiği olay, görenlerin yüreklerini burktu. .

Görenlerin yürekleri burkuldu! Böyle vefasızlık görülmedi

Bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe camiası bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.

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Görenlerin yürekleri burkuldu! Böyle vefasızlık görülmedi

Şampiyonluktan başka bir düşüncelerinin olmadığını sürekli dile getiren sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde Antalyaspor maçı hazırlıkları sürerken, dün Fenerbahçe'nin idmanında herkesi şaşkına çeviren bir görüntü vardı.

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Görenlerin yürekleri burkuldu! Böyle vefasızlık görülmedi

Çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı için yapılan antrenmanın görüntüleri resmi youtube hesabından paylaşıldı.

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Görenlerin yürekleri burkuldu! Böyle vefasızlık görülmedi

Antrenmanda A Takım ve B Takım olarak iki takıma ayrılan Fenerbahçeli futbolcular çift kale maç yaptı.

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