Görenlerin yürekleri burkuldu! Böyle vefasızlık görülmedi
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerdeki antrenmanlarından çekilen bir görüntü, sosyal medyada olay oldu. Taraftarların büyük tepki gösterdiği olay, görenlerin yüreklerini burktu. .
Bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe camiası bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.
Şampiyonluktan başka bir düşüncelerinin olmadığını sürekli dile getiren sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde Antalyaspor maçı hazırlıkları sürerken, dün Fenerbahçe'nin idmanında herkesi şaşkına çeviren bir görüntü vardı.
Çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı için yapılan antrenmanın görüntüleri resmi youtube hesabından paylaşıldı.