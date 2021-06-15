Göztepe'de 96'ncı yaş coşkusu

Tezahüratlarla ortalığı inleten taraftarlar meşale şovun ardından ışık gösterileriyle ve müzik gösterileriyle coştu. Göztepe yönetimi ve sporcular ise Gürsel Aksel Stadı'nda 96'ncı yıl coşkusunu yaşadı. Kurmaylar ve sporcular stadın çatısında meşale yaktı.