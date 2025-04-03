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Göztepe'ye yenilen Beşiktaş, Türkiye Kupası’na veda etti

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Göztepe’ye 3-1 mağlup olarak organizasyona veda etti.

Kaynak: İHA
Göztepe'ye yenilen Beşiktaş, Türkiye Kupası’na veda etti - Resim: 1

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar, 30. dakikada Muçi’nin golüyle 1-0 öne geçti. 

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Göztepe'ye yenilen Beşiktaş, Türkiye Kupası’na veda etti - Resim: 2

Kartal, golden sonra da baskını sürdürse de 36. dakikada Tayyip Talha Sanuç’un gördüğü kırmızı kart sonrası işler tersine döndü. 

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Göztepe'ye yenilen Beşiktaş, Türkiye Kupası’na veda etti - Resim: 3

Tayyip’in kırmızı kart gördüğü pozisyonda kazanılan serbest vuruşu 38. dakikada Romulo gole çevirerek durumu 1-1’e getirdi.

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Göztepe'ye yenilen Beşiktaş, Türkiye Kupası’na veda etti - Resim: 4

Brezilyalı futbolcu, 79 ve 81. dakikalarda yine sahneye çıkarak takımını 3-1 öne geçirmeyi başardı.

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