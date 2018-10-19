Beşiktaş'ta gündem Graziano Pelle !
Portekizli stoper Pepe'nin 5 milyon avroluk maliyetinden kurtulmak isteyen yönetim, Graziano Pelle'yi gündemine aldı.
Uzun zamandır golcü sıkıntısı çeken ancak finansal problemler sebebiyle beklenen transferi gerçekleştiremeyen Beşiktaş'ta yönetim sonunda formülü buldu.
(Türkiye Gazetesi)
Portekizli stoper Pepe'nin ara transfer döneminde satılarak kadroya golcü takviyesi yapılacak.
Hem teknik heyet, hem de yönetim Pepe'nin performansından memnun olsa da, Portekizli yıldızın yıllık maliyeti bu planı mecburi kılıyor.