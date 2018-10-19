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  3. 19 Ekim 2018 13:36

Beşiktaş'ta gündem Graziano Pelle !

Portekizli stoper Pepe'nin 5 milyon avroluk maliyetinden kurtulmak isteyen yönetim, Graziano Pelle'yi gündemine aldı.

Beşiktaş'ta gündem Graziano Pelle !

Uzun zamandır golcü sıkıntısı çeken ancak finansal problemler sebebiyle beklenen transferi gerçekleştiremeyen Beşiktaş'ta yönetim sonunda formülü buldu.
(Türkiye Gazetesi)

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Beşiktaş'ta gündem Graziano Pelle !

Portekizli stoper Pepe'nin ara transfer döneminde satılarak kadroya golcü takviyesi yapılacak.

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Beşiktaş'ta gündem Graziano Pelle !

Hem teknik heyet, hem de yönetim Pepe'nin performansından memnun olsa da, Portekizli yıldızın yıllık maliyeti bu planı mecburi kılıyor.

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Beşiktaş'ta gündem Graziano Pelle !

Amaç hem Pepe'nin yıllık ücretinden kurtulmak, hem de yapılacak satışla birlikte ekstra gelir elde etmek.

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