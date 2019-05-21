Gündemi sarsan iddia! Arda Turan, Galatasaray'a mı geliyor?
Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da gelecek sezonun takımını kurmak için kollar sıvanırken, ortaya atılan bir iddia gündeme damga vurdu. .
Süper Lig'de 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da gelecek sezon için kollar sıvandı. Sarı kırmızılıların Kayserispor'da forma giyen milli futbolcu Deniz Türüç ile anlaştığı iddia edildi. Galatasaray'ın 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın Deniz Türüç için Kayserispor yetkilileriyle görüştüğü belirtildi.
Galatasaray'ın Deniz Türüç için sarı kırmızılı ekibe 3 milyon euro teklif ettiği gelen bilgiler arasında.
Kayserispor'un Deniz Türüç için Galatasaray'dan 5 milyon euroya talep ettiği ancak son şampiyonun daha ucuza bu transferi noktalayacağı belirtiliyor.