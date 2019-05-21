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  3. 21 Mayıs 2019 15:35

Gündemi sarsan iddia! Arda Turan, Galatasaray'a mı geliyor?

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da gelecek sezonun takımını kurmak için kollar sıvanırken, ortaya atılan bir iddia gündeme damga vurdu. .

Gündemi sarsan iddia! Arda Turan, Galatasaray'a mı geliyor?

Süper Lig'de 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da gelecek sezon için kollar sıvandı. Sarı kırmızılıların Kayserispor'da forma giyen milli futbolcu Deniz Türüç ile anlaştığı iddia edildi. Galatasaray'ın 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın Deniz Türüç için Kayserispor yetkilileriyle görüştüğü belirtildi.

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Gündemi sarsan iddia! Arda Turan, Galatasaray'a mı geliyor?

Galatasaray'ın Deniz Türüç için sarı kırmızılı ekibe 3 milyon euro teklif ettiği gelen bilgiler arasında.

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Gündemi sarsan iddia! Arda Turan, Galatasaray'a mı geliyor?

Kayserispor'un Deniz Türüç için Galatasaray'dan 5 milyon euroya talep ettiği ancak son şampiyonun daha ucuza bu transferi noktalayacağı belirtiliyor.

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Gündemi sarsan iddia! Arda Turan, Galatasaray'a mı geliyor?

ARDA TURAN BOMBASI! Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray için ortaya atılan bir diğer iddia ise sarı kırmızılıların eski kaptanı Arda Turan ile ilgili.

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