Güney Koreli santrafor Hyeon-gyu Oh Beşiktaş'ta

Beşiktaş, 24 yaşındaki Güney Koreli oyuncu Hyeon-gyu Oh'yu renklerine bağladığını duyurdu. Dün gece İstanbul'a gelen Güney Koreli oyuncu Hyeon-gyu Oh'un maliyeti de belli oldu.

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Güney Koreli futbolcu Hyeon-Gyu Oh, transfer görüşmelerini sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldikten sonra kendisini Beşiktaşlı yapan sözleşmeyi imzaladı. 

Beşiktaş 24 yaşındaki Güney Koreli forvetin transferi için Genk'e 14 milyon Euro ödeneceğini açıkladı. Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh ile 3.5 sezonluk sözleşme imzalandığını belirtti.

Hyeon-gyu Oh, bu sezon Genk formasıyla tüm kulvarlarda 32 maçta 10 gol kaydetti.

Siyah-beyazlıların yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Hyeongyu Oh'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. KRC Genk kulübüne toplam transfer bedeli olarak 14.000.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2028-2029 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır."

