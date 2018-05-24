Hakan Çalhanoğlu tatilini memleketi Bayburt'ta geçiriyor

PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFA GELEN BEĞENİ BAYBURT'UN NÜFUSUNU GEÇTİ



Bu arada Çalhanoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı Bayburt'un girişinde bulunan nüfus ve rakım bilgilerinin yer aldığı tabelanın altında çekildiği fotoğraf, takipçileri tarafından da yoğun ilgi gördü. 1,7 milyon takipçisi bulunan Çalhanoğlu'nun bu paylaşımı 238 bin civarında beğeni alırken, 'Fotoğrafa gelen beğeni sayısı Bayburt'un 43 bin 700 olan nüfusunu geçti' yorumu yapıldı.

