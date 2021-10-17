Hakem Ali Şansalan'a olay sözler
Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'ın verdiği kararlar sosyal medya ve televizyon programlarında çok tartışıldı.
Trabzonspor, Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-1'lik Trabzonspor galibiyetiyle tamamlandı.
Heyecan seviyesi ve gerilim düzeyi oldukça yüksek geçen maçta hakem Ali Şansalan'ın verdiği kararlar gündem oldu. Mücadelenin hakemine yapılan yorumları sizler için derledik...
Trabzonspor - Fenerbahçe maçından sonra Vole'de yorum yapan Ali Ece, mücadelenin hakemi Ali Şansalan'a tepki gösterdi. Ali Ece, "Kötü bir patlıcanla iyi bir beğendi yemeği yapamazsın. Kötü hakemle de iyi bir lig olmaz" ifadelerini kullandı.
Karşılaşmanın ardından Tivibu Spor'da değerlendirmelerde bulunan Tümer Metin, "Kim'in gördüğü kartta bana göre faul yok. Ben oynatırım ama faulü çaldıysan kartı göstermek zorundasın. Biz maçı, iki büyük takımı, iki güzide takımı konuşmak yerine ülke genelinde Ali Şansalan'ı konuşuyorsak maçın önüne geçtiği anlamına geliyor. Bir tutarsızlık su yüzünü çıkıyor" şeklinde konuştu.