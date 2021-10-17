Hakem Ali Şansalan'a olay sözler

Karşılaşmanın ardından Tivibu Spor'da değerlendirmelerde bulunan Tümer Metin, "Kim'in gördüğü kartta bana göre faul yok. Ben oynatırım ama faulü çaldıysan kartı göstermek zorundasın. Biz maçı, iki büyük takımı, iki güzide takımı konuşmak yerine ülke genelinde Ali Şansalan'ı konuşuyorsak maçın önüne geçtiği anlamına geliyor. Bir tutarsızlık su yüzünü çıkıyor" şeklinde konuştu.