Olaylı maçın ardından Hamburg küme düştü !
Hamburg, Bundesliga'nın son haftasında Gladbach'ı 2-1 mağlup etti ancak bu skor Hamburg'un küme düşmesine engel olmadı.
Maç bitiş düdüğüne yakın öfkeli taraftarlar sahayı yabancı madde yağmuruna tuttular ve maç uzun bir süre devam edemedi.
Futbolcular yaklaşık 30 dakikalık aranın ardından sahaya gelirken hakem Brych son düdüğünü çaldı ve Hamburgresmen küme düştü.
Hamburg, Bundesliga'nın kurulduğu 1963'ten bu yana ligde yer alan tek takım unvanının sahibiydi.