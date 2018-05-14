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  3. 14 Mayıs 2018 13:15

Olaylı maçın ardından Hamburg küme düştü !

Hamburg, Bundesliga'nın son haftasında Gladbach'ı 2-1 mağlup etti ancak bu skor Hamburg'un küme düşmesine engel olmadı.

Olaylı maçın ardından Hamburg küme düştü !

Maç bitiş düdüğüne yakın öfkeli taraftarlar sahayı yabancı madde yağmuruna tuttular ve maç uzun bir süre devam edemedi.

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Olaylı maçın ardından Hamburg küme düştü !

Futbolcular yaklaşık 30 dakikalık aranın ardından sahaya gelirken hakem Brych son düdüğünü çaldı ve Hamburgresmen küme düştü.

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Olaylı maçın ardından Hamburg küme düştü !

Hamburg, Bundesliga'nın kurulduğu 1963'ten bu yana ligde yer alan tek takım unvanının sahibiydi.

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Olaylı maçın ardından Hamburg küme düştü !

Hamburg'un Bundesliga'da 6 şampiyonluğu bulunurken, 1982-1984 sezonun Avrupa'nın 1 numaralı kupası Şampiyonlar Ligi'ni de müzesine götürmüştü.

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