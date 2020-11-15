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  3. 15 Kasım 2020 23:15

Hamilton gözyaşlarını tutamadı! İstanbul'da tarihi rekor

Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Hamilton, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun bitimine 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti.

Hamilton gözyaşlarını tutamadı! İstanbul'da tarihi rekor

Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Hamilton, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun bitimine 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti.

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Hamilton gözyaşlarını tutamadı! İstanbul'da tarihi rekor

Racing Point'ten Meksikalı Sergio Perez'in ikinci olduğu yarışta Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel ise üçüncü sırayı elde etti.

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Hamilton gözyaşlarını tutamadı! İstanbul'da tarihi rekor

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Hamilton gözyaşlarını tutamadı! İstanbul'da tarihi rekor

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