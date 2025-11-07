Hamrun'u 3-0 yenen Samsunspor Konferans Ligi'nde liderliğe yükseldi
UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor, Legia ve Dinamo Kiev'den sonra Hamrun'u da yenerek 9 puana ulaştı ve Konferans Ligi'nin lideri oldu.
UEFA Konferans Ligi’nin 3. haftasında Samsunspor, Hamrun Spartans’ı sahasında 3-0 mağlup etti.
Kırmızı-beyazlı ekibin gollerini 18. dakikada Holse, 58. dakikada Emre Kılınç ve 77. dakikada Mouandilmadji kaydetti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada Koffi'nin ceza sahası sol çaprazdan şutunda kaleci Okan Kocuk topu çeldi.
16. dakikada Zeki Yavru'nun sağdan ortasında ceza sahası içinde Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda kaleci Bonello topu son anda kurtardı.
18. dakikada Emre'nin ara pasına iyi hareketlenen Holse'nin ters ayağıyla şutunda top ağlara gitti. VAR kontrolü sonrası gol geçerli sayıldı. 1-0
29. dakikada Emre'nin kaleciyi geçtiği topta defans topu çizgiden çevirdi. Devamında Holse meşin yuvarlağı filelere yollasa da hakem golde faul tespit ederek iptal etti.
45+3. dakikada Holse'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mouandilmadji'nin şutunda top direğin sağından az farkla auta çıktı.