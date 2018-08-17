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  3. 17 Ağustos 2018 14:35

Hangi ünlü hangi takımı tutuyor ?

Bazı ünlüler tuttukları takımın fanatiği olurken, kimileri de hobi olarak bir takıma gönül veriyor. Ünlü isimler hangi takımı tutuyor?

Hangi ünlü hangi takımı tutuyor ?

Deniz Çakır - Beşiktaş

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Hangi ünlü hangi takımı tutuyor ?

NESLİHAN ATAGÜL - BEŞİKTAŞ

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Hangi ünlü hangi takımı tutuyor ?

Hadise Galatasaray

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Hangi ünlü hangi takımı tutuyor ?

Ozan Akbaba - Fenerbahçe

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