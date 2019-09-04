  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 04 Eylül 2019 12:35

Hatem Ben Arfa'dan flaş Fenerbahçe sözleri

En hareketli yaz transfer dönemlerinden birini yaşayan Fenerbahçe'nin transfer gözdesi Hatem Ben Arfa'dan flaş açıklamalar geldi. Hiçbir kulüple anlaşmayan ve boşta kalan ünlü oyuncu Fenerbahçe'nin teklifini neden geri çevirdiğini açıkla

Hatem Ben Arfa'dan flaş Fenerbahçe sözleri

Süper Lig'de ve Avrupa ülkelerinde yaz transfer dönemi sona erdi...

1/ 15
Hatem Ben Arfa'dan flaş Fenerbahçe sözleri

Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Fenerbahçe, kadrosunu geçtiğimiz sezona oranla oldukça güçlendirdi.

2/ 15
Hatem Ben Arfa'dan flaş Fenerbahçe sözleri

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon en büyük sıkıntıyı yaşadığı forvet hattına Vedat Muriç, Max Kruse ve Mevlüt Erdinç'i transfer etti.

3/ 15
Hatem Ben Arfa'dan flaş Fenerbahçe sözleri

Kanarya, İran'dan transfer ettiği genç yıldız adayı Allahyar'ı ise İstanbulspor'a kiraladı.

4/ 15
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM