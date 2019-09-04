Hatem Ben Arfa'dan flaş Fenerbahçe sözleri
En hareketli yaz transfer dönemlerinden birini yaşayan Fenerbahçe'nin transfer gözdesi Hatem Ben Arfa'dan flaş açıklamalar geldi. Hiçbir kulüple anlaşmayan ve boşta kalan ünlü oyuncu Fenerbahçe'nin teklifini neden geri çevirdiğini açıkla
Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Fenerbahçe, kadrosunu geçtiğimiz sezona oranla oldukça güçlendirdi.
Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon en büyük sıkıntıyı yaşadığı forvet hattına Vedat Muriç, Max Kruse ve Mevlüt Erdinç'i transfer etti.