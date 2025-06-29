Helal olsun size hanımlar... Potanın Perileri Litvanya'ya fark attı!

Maçın bitimine 8.20 dakika Alperi’nin üçlüğüyle skoru 78-76 ile yeniden lehine çeviren Milliler bu periyotta daha etkili görünen taraftı. Özellikle son çeyreğin ilk 5 dakikasında Alperi ile etkili olan Türkiye maçtan da 99-87 galip ayrılarak FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026 Elemelerine katılmaya hak kazandı. Milli Takım’da McCowan ve maçın oyuncusu seçilen Sevgi Uzun 22’şer sayı ile oynadı.