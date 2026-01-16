Henüz 17 yaşındaki 1,30'luk Ahmet, 2,30'luk ciritle Avrupa 2'ncisi oldu
Bursa'da halk arasında "cücelik" olarak bilinen akondroplazi hastası olan 1 metre 32 santimetre boyundaki 10’uncu sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Ahmet Süha Bayır İstanbul'da temmuz ayında yapılan Para Atletizm Avrupa Gençlik Oyunları'nda, boyundan 1 metre uzun olan 2 metre 30 santim ciritle Avrupa 2'ncisi oldu.
Bursa'da arıtma fabrikasında işçi olarak çalışan Erol Bayır ile Fizik öğretmeni Dilek Bayır, 2006 yılında dünyaya gelen çift yumurta ikizi kızlarından 2 yıl sonra, 2008 yılında Ahmet Süha ismini verdikleri üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı.
Akondroplazi hastalığı ile dünyaya gelen Ahmet Süha Bayır, ilk ve ortaöğretimini tamamladıktan sonra Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olma hedefiyle özel bir Sağlık Lisesi’nde lise eğitimine başladı.
Eğitimine devam ederken, yüzme sporuyla ilgilenmeye başlayan Bayır, vücut tembelliği olduğu için bu sporu bırakmak zorunda kalınca, yüzme antrenörünün yönlendirmesiyle 1 yıl önce atletizme başladı.
6 aydır düzenli olarak antrenmanlarına devam ettiği cirit atma branşında gösterdiği başarılı performansıyla Paralimpik Milli Takımı’na seçilen 1 metre 32 santimetre boyundaki 10’uncu sınıf öğrencisi, İstanbul'da temmuz ayında yapılan Para Atletizm Avrupa Gençlik Oyunları'nda, boyundan 1 metre uzun olan 2 metre 30 santimlik ciridi, 15 metre 90 santim uzağa fırlatarak, 4 rakibi arasında Avrupa 2’ncisi oldu.