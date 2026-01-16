Henüz 17 yaşındaki 1,30'luk Ahmet, 2,30'luk ciritle Avrupa 2'ncisi oldu

6 aydır düzenli olarak antrenmanlarına devam ettiği cirit atma branşında gösterdiği başarılı performansıyla Paralimpik Milli Takımı’na seçilen 1 metre 32 santimetre boyundaki 10’uncu sınıf öğrencisi, İstanbul'da temmuz ayında yapılan Para Atletizm Avrupa Gençlik Oyunları'nda, boyundan 1 metre uzun olan 2 metre 30 santimlik ciridi, 15 metre 90 santim uzağa fırlatarak, 4 rakibi arasında Avrupa 2’ncisi oldu.