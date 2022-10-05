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  4. Heyecanlandıran paylaşım: Sercan Yıldırım, Bursaspor'a başkan oluyor

Heyecanlandıran paylaşım: Sercan Yıldırım, Bursaspor'a başkan oluyor

Türk futbolunda bir döneme damgasını vurmuş olan eski futbolcu Sercan Yıldırım, Twitter'dan yaptığı paylaşımla heyecan yarattı.

Heyecanlandıran paylaşım: Sercan Yıldırım, Bursaspor'a başkan oluyor - Resim: 1

Süper Lig'in 5. şampiyonu olan Bursaspor'un 2009/10 sezonunda elde ettiği zaferde attığı gollerle büyük rol oynayan ve daha sonrasında Galatasaray, Sivasspor, Balıkesirspor gibi takımların formasını giyen Sercan Yıldırım, son olarak Fatih Karagümrük'te oynamış ve 2020 yılında özel izin alarak Acun Ilıcalı'nın programı Survivor'a katılmıştı.

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Heyecanlandıran paylaşım: Sercan Yıldırım, Bursaspor'a başkan oluyor - Resim: 2

SERCAN YILDIRIM'DAN SÜRPRİZ HAMLE

FUTBOLCULUK KARİYERİNE ARA VERMİŞTİ

Süper Lig'de Bursaspor ve Galatasaray formalarıyla 1'er kez şampiyonluk sevinci yaşayan Sercan Yıldırım, aktif futbolculuk kariyerine ara vermişti.

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Heyecanlandıran paylaşım: Sercan Yıldırım, Bursaspor'a başkan oluyor - Resim: 3

HAYRAN KİTLESİ KAZANDI

İki kez Survivor programına katılan Yıldırım, futbolculuğu sonrasında yeniden geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı.

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Heyecanlandıran paylaşım: Sercan Yıldırım, Bursaspor'a başkan oluyor - Resim: 4

GERİ DÖNÜYOR

Bursaspor formasıyla attığı goller halen yeşil - beyazlı taraftarların hafızasında yer alan Sercan Yıldırım, bu kez bambaşka bir hamleyle futbola geri dönmeye hazırlanıyor.

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