Heyecanlandıran paylaşım: Sercan Yıldırım, Bursaspor'a başkan oluyor

Süper Lig'in 5. şampiyonu olan Bursaspor'un 2009/10 sezonunda elde ettiği zaferde attığı gollerle büyük rol oynayan ve daha sonrasında Galatasaray, Sivasspor, Balıkesirspor gibi takımların formasını giyen Sercan Yıldırım, son olarak Fatih Karagümrük'te oynamış ve 2020 yılında özel izin alarak Acun Ilıcalı'nın programı Survivor'a katılmıştı.