Hıncal Uluç Terim'i bombaladı: 'Türkleri Galatasaray'dan temizledin'

Çok sevdiğim, çok da saydığım bir "Futbol Devi" için bunları söylemek zor, ama ne yazık ki, gerçekler acı.. Gerçek dostluk da "acı"yı söyleyebilmek.. Fatih Hocamın, sevgili dostumun en azından "ara" vermesi gerek.. Galatasaray'dan ayrılıp kendine gelmesi.. O zaman dönüşü muhteşem olabilir.