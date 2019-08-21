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  3. 21 Ağustos 2019 17:25

Hıncal Uluç Terim'i bombaladı: 'Türkleri Galatasaray'dan temizledin'

Futbol duayeni Hıncal Uluç, Sabah gazetesindeki yazısında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i eleştirdi. Sarı kırmızılıların tecrübeli hocası Terim'i hedef alan usta spor yorumcusu Hıncal Uluç, "Sevgili hocam bilinçaltında, Türk

Hıncal Uluç Terim'i bombaladı: 'Türkleri Galatasaray'dan temizledin'

Hıncal Uluç Galatasaray'daki Türk oyuncu yoksunluğunu kaleme aldı. Usta kalem yazısında Fatih Terim'i eleştirirken, Türk oyuncuların gönderilmesindeki nedeni de deşifre etti. İşte Hıncal Uluç'un Sabah gazetesindeki yazısı...

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Hıncal Uluç Terim'i bombaladı: 'Türkleri Galatasaray'dan temizledin'

Eğer danışıklı dövüş değilse ki, pek çok insan böyle düşünüyor, "Ben sevdiğime zarar vermem" diye Galatasaray antrenörlüğünden istifa eden Hasan Şaş'ı, Teknik Direktör Fatih Terim ikna edip geri döndürmüş.. Keşke tersi olsaydı ve Hasan Şaş Fatih Terim'i ikna etseydi!.

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Hıncal Uluç Terim'i bombaladı: 'Türkleri Galatasaray'dan temizledin'

Çok sevdiğim, çok da saydığım bir "Futbol Devi" için bunları söylemek zor, ama ne yazık ki, gerçekler acı.. Gerçek dostluk da "acı"yı söyleyebilmek.. Fatih Hocamın, sevgili dostumun en azından "ara" vermesi gerek.. Galatasaray'dan ayrılıp kendine gelmesi.. O zaman dönüşü muhteşem olabilir.

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Hıncal Uluç Terim'i bombaladı: 'Türkleri Galatasaray'dan temizledin'

Bir zamanlar, gelmiş geçmiş en büyük Galatasaray efsanelerinden Baba Gündüz, bir gazeteci olarak bana da babalık yapan, futbolun sırlarını öğreten Gündüz Kılıç da Galatasaray'dan ayrılmış Feriköy'e gitmiş, sonra Hasnun Galip'e omuzlarda dönüp ne zaferlere imza atmıştı.

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