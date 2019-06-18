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  3. 18 Haziran 2019 13:15

Hollanda basını Robben'i Türk devine yazdı

Sky Sports'a futbola devam edip etmeyeceği konusundaki kararını yakında açıklayacağını dile getiren Robben, Türk devine yazıldı. Yakınları ile yaptığı görüşmede futbola devam etmek istediğini dile getirdiği yazılan Robben'in Süper

Hollanda basını Robben'i Türk devine yazdı

Hemen hemen her transfer döneminde ismi Türk kulüpleriyle anılan Arjen Robben ilk kez Türkiye'ye çok yakın.

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Hollanda basını Robben'i Türk devine yazdı

Geçtiğimiz sezonu B. Münih'le şampiyon olarak tamamlayan ve Alman ekibine veda eden Hollandalı yıldız, geleceğiyle ilgili kararı 2 hafta içinde vereceğini söyledi.

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Hollanda basını Robben'i Türk devine yazdı

Sky Sport'un Alman tarafına konuşan Arjen Robben şunları söyledi;

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Hollanda basını Robben'i Türk devine yazdı

"Kramponlarımı söğüt dalına asıp asmayacağım konusunda hala kararsızım. Bu konuda 1-2 hafta içinde kararımı vermeyi planlıyorum.

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