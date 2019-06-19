Hollanda basını Robben'i Türk devine yazdı
Sky Sports'a futbola devam edip etmeyeceği konusundaki kararını yakında açıklayacağını dile getiren Robben, Türk devine yazıldı. Yakınları ile yaptığı görüşmede futbola devam etmek istediğini dile getirdiği yazılan Robben'in Süper
Hemen hemen her transfer döneminde ismi Türk kulüpleriyle anılan Arjen Robben ilk kez Türkiye'ye çok yakın.
Geçtiğimiz sezonu B. Münih'le şampiyon olarak tamamlayan ve Alman ekibine veda eden Hollandalı yıldız, geleceğiyle ilgili kararı 2 hafta içinde vereceğini söyledi.