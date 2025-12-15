Hong Kong'da Türk rüzgarı: Son şampiyonu devirip kemeri aldı

'BİR ŞAMPİYONU YENMEDEN ŞAMPİYON OLUNMAZ'

Muay Thai Milli Takımlar Teknik Direktörü Yasin Urlu, maçın ardından yaptığı açıklamada, büyük gurur yaşadıklarını söyledi. Urlu, “WMC Kıtalar Arası Unvan maçında milli sporcumuz Abdüssamet Uğurlu, Hong Kong'da son kemer şampiyonunu yenerek, kemeri Türkiye'ye getirdi. 1 aydır bu maç için hazırlık sürecimiz vardı. Bir şampiyonu yenmeden şampiyon olunmaz. Türkün gücünü ringde her yönüyle 5 raund boyunca gösterdi. Emeklerimizin karşılığını almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kemeri Türk milletine armağan ederek vatanımıza dönüyoruz" dedi. Türk Muay Thai'sinin profesyonel alanda da yükselişte olduğunu vurgulayan Urlu, Federasyon Başkanı Hasan Yıldız ve yönetimine verdikleri destekler için teşekkür etti.