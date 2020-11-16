Hükmen galibiyet gelecek mi?
Hatayspor'un 17 futbolcusunun corona virüsü testleri pozitif çıkınca B.B. Erzurumspor ve Ankaragücü maçları ertelenmişti.
Hatayspor'un 17 futbolcusunun corona virüsü testleri pozitif çıkınca B.B. Erzurumspor ve Ankaragücü maçları ertelenmişti.
Bordo-beyazlıların yaşadığı durumun ardından Kulüpler Birliği Vakfı (KBV) toplantısında konu ele alındı ve çeşitli görüşler paylaşıldı.
Toplantıda kulüp temsilcileri üç ayrı görüş bildirdi. Hükmen mağlubiyet tartışmaları da bu toplantıda ortaya atılan düşüncelerden bir tanesiydi.