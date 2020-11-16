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  3. 16 Kasım 2020 14:55

Hükmen galibiyet gelecek mi?

Hatayspor'un 17 futbolcusunun corona virüsü testleri pozitif çıkınca B.B. Erzurumspor ve Ankaragücü maçları ertelenmişti.

Hükmen galibiyet gelecek mi?

Hatayspor'un 17 futbolcusunun corona virüsü testleri pozitif çıkınca B.B. Erzurumspor ve Ankaragücü maçları ertelenmişti.

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Hükmen galibiyet gelecek mi?

Bordo-beyazlıların yaşadığı durumun ardından Kulüpler Birliği Vakfı (KBV) toplantısında konu ele alındı ve çeşitli görüşler paylaşıldı.

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Hükmen galibiyet gelecek mi?

Toplantıda kulüp temsilcileri üç ayrı görüş bildirdi. Hükmen mağlubiyet tartışmaları da bu toplantıda ortaya atılan düşüncelerden bir tanesiydi.

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Hükmen galibiyet gelecek mi?

İŞTE O FİKİRLER: 1- Oyuncu listelerinin genişletilmesi.

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