Icardi yuvadan uçuyor mu? Yeni takımını duyurdular
Arjantin basını, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin takımdan ayrılacağını öne sürerek ünlü futbolcunun yeni takımını yazdı.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin takımdan ayrılacağı ve kariyerine ülkesinde devam edeceği iddia edildi.
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Arjantin basını, River Plate'in Icardi'nin peşinde olduğunu öne sürdü.
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River Plate yetkililerin henüz somut bir adım atmadığı belirtilirken haberde "Icardi'nin adı giderek daha yüksek sesle yankılanıyor." ifadeleri yer aldı.
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Bu sezon performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Icardi'nin River Plate transferinin önündeki en büyük engel ise yüksek piyasa değeri ve maaşı olarak gösteriliyor.
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