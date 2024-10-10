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Icardi yuvadan uçuyor mu? Yeni takımını duyurdular

Arjantin basını, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin takımdan ayrılacağını öne sürerek ünlü futbolcunun yeni takımını yazdı.

Icardi yuvadan uçuyor mu? Yeni takımını duyurdular - Resim: 1

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin takımdan ayrılacağı ve kariyerine ülkesinde devam edeceği iddia edildi. 

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Icardi yuvadan uçuyor mu? Yeni takımını duyurdular - Resim: 2

Arjantin basını, River Plate'in Icardi'nin peşinde olduğunu öne sürdü.

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Icardi yuvadan uçuyor mu? Yeni takımını duyurdular - Resim: 3

River Plate yetkililerin henüz somut bir adım atmadığı belirtilirken haberde "Icardi'nin adı giderek daha yüksek sesle yankılanıyor." ifadeleri yer aldı.

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Icardi yuvadan uçuyor mu? Yeni takımını duyurdular - Resim: 4

Bu sezon performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Icardi'nin River Plate transferinin önündeki en büyük engel ise yüksek piyasa değeri ve maaşı olarak gösteriliyor.

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