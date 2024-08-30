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Icardi'den sosyal medyayı sallayan 30 Ağustos paylaşımı

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı.

Icardi'den sosyal medyayı sallayan 30 Ağustos paylaşımı - Resim: 1

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı yaptı.

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Icardi'den sosyal medyayı sallayan 30 Ağustos paylaşımı - Resim: 2

İşte Mauro Icardi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı:

"Önce O inandı. Sonra bir millet inandı. "Zafer" işte o zaman kazanıldı! 30 Ağustos Zafer Bayram kutlu olsun! Tüm Türk ailemin günü kutlu olsun!"

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Icardi'den sosyal medyayı sallayan 30 Ağustos paylaşımı - Resim: 3

Icardi'nin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. 

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