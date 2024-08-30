Icardi'den sosyal medyayı sallayan 30 Ağustos paylaşımı
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı yaptı.
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İşte Mauro Icardi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı:
"Önce O inandı. Sonra bir millet inandı. "Zafer" işte o zaman kazanıldı! 30 Ağustos Zafer Bayram kutlu olsun! Tüm Türk ailemin günü kutlu olsun!"
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Icardi'nin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
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