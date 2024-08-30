Icardi'den sosyal medyayı sallayan 30 Ağustos paylaşımı

İşte Mauro Icardi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı:

"Önce O inandı. Sonra bir millet inandı. "Zafer" işte o zaman kazanıldı! 30 Ağustos Zafer Bayram kutlu olsun! Tüm Türk ailemin günü kutlu olsun!"