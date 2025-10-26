İlkay Gündoğan en kritik maçta sahalara geri dönecek
Galatasaray'ın sakatlık geçiren yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan'ın sahalara döneceği maç belli oldu.
Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt maçı öncesinde sakatlık geçirmiş ve bu maçta görev alamamıştı.
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sağ arka adalesinde ağrı hisseden ve sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz İlkay Gündoğan’ın tedavisine başlanmıştır" denilmişti.
Sarı-kırmızılıların tecrübeli yıldızı İlkay Gündoğan'ın sahalara döneceği maç belli oldu.
Kasım ayındaki milli aranın ardından çalışmalara başlayacak olan İlkay Gündoğan'ın 1 Aralık tarihindeki Fenerbahçe derbisinde yüzde 100 hazır olarak sahalara dönmesi hedefleniyor.