İlkay Gündoğan en kritik maçta sahalara geri dönecek

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sağ arka adalesinde ağrı hisseden ve sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz İlkay Gündoğan’ın tedavisine başlanmıştır" denilmişti.