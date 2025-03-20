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Immobile'nin kardeşinden olay olacak Beşiktaş itirafı

Beşiktaş'ın sezon başında İtalya'dan büyük umutlarla transfer ettiği golcü Ciro İmmobile'nin kardeşi kardeşi Luigi Immobile İtalyan basınına ağabeyiyle ilgili yaptığı açıklamalarla damgasını vurud.

Immobile'nin kardeşinden olay olacak Beşiktaş itirafı - Resim: 1

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Lazio'dan kadrosuna kattığı Ciro Immobile için İtalya'dan sürpriz bir açıklama geldi.

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Immobile'nin kardeşinden olay olacak Beşiktaş itirafı - Resim: 2

Golcü futbolcunun kardeşi Luigi Immobile, 35 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş tercihiyle ilgili İtalyan basınına konuştu.

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Immobile'nin kardeşinden olay olacak Beşiktaş itirafı - Resim: 3

Luigi Immobile, "Beşiktaş'a gitmesinin çılgınlık olduğunu söyledim ama bana yurt dışında yeni bir deneyim yaşamak istediğini söyledi. Dortmund ve Sevilla'daki dönemleri onun için iyi geçmemişti. Zorlukları seviyor ve yurt dışında yeni bir deneyim yaşama düşüncesi ilgisini çekti" ifadelerini kullandı.

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Immobile'nin kardeşinden olay olacak Beşiktaş itirafı - Resim: 4

Luigi Immobile, ayrıca, "Dries Mertens ile sık sık konuşuyor. Dries ile şehrin farklı yerlerinde yaşamalarına rağmen İstanbul'a gelince Ciro'ya yardım etti. Osimhen ile birkaç kez mesajlaştı. Şimdi de Morata'nın bir ev bulmasına yardımcı oldu" diye konuştu.

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