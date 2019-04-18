İngiliz devi Cengiz Ünder için kesenin ağzını açtı
Arsenal Cengiz Ünder için Roma'ya önereceği bonservis bedelini belirledi. İngiliz basını milli yıldızımız Cengiz Ünder için düşünülen dudak uçuklatan rakamı açıkladı. .
Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'le ilgili ingiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Buna göre Ada'nın önde gelen ekiplerinden Arsenal'ın sezon sonunda 21 yaşındaki futbolcu için İtalyanların kapısını çalacağı kaydedildi.
Haberde Cengiz'in kısa sürede yıldızını parlatan bir isim olduğunun altı çizilirken, Roma'daki performansının gelecek yıllar için ümit verici olduğu, Arsenal teknik direktörü Unai Emery'nin de bunu görerek takımında istediği kaydedildi.