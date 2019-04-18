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  3. 18 Nisan 2019 14:25

İngiliz devi Cengiz Ünder için kesenin ağzını açtı

Arsenal Cengiz Ünder için Roma'ya önereceği bonservis bedelini belirledi. İngiliz basını milli yıldızımız Cengiz Ünder için düşünülen dudak uçuklatan rakamı açıkladı. .

İngiliz devi Cengiz Ünder için kesenin ağzını açtı

Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'le ilgili ingiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

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İngiliz devi Cengiz Ünder için kesenin ağzını açtı

Buna göre Ada'nın önde gelen ekiplerinden Arsenal'ın sezon sonunda 21 yaşındaki futbolcu için İtalyanların kapısını çalacağı kaydedildi.

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İngiliz devi Cengiz Ünder için kesenin ağzını açtı

Haberde Cengiz'in kısa sürede yıldızını parlatan bir isim olduğunun altı çizilirken, Roma'daki performansının gelecek yıllar için ümit verici olduğu, Arsenal teknik direktörü Unai Emery'nin de bunu görerek takımında istediği kaydedildi.

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İngiliz devi Cengiz Ünder için kesenin ağzını açtı

PREMIER LİG'E UYGUN Cengiz için Topçular'ın gözden çıkaracağı paranın kesin olarak bilinmediği verilen haberlerde tahmini rakamın 60 milyon euro'yu bulabileceği kaydedildi.

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