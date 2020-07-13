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  3. 13 Temmuz 2020 09:40

İngilizler Uğurcan Çakır ve Sörloth için kesenin ağzını açtı

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda final aşamasına gelen tek takım olan Trabzonspor'un kadrosu her geçen gün değerleniyor.

İngilizler Uğurcan Çakır ve Sörloth için kesenin ağzını açtı

Milliyet'in haberine göre; Bordo-mavililerde özellikle kaleci Uğurcan Çakır ile golleriyle takımına hayat veren Alexander Sörloth ciddi anlamda takip ediliyor.

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İngilizler Uğurcan Çakır ve Sörloth için kesenin ağzını açtı

Bilhassa İngiltere başta olmak üzere Avrupa'dan birçok kulübün scoutları Uğurcan Çakır ve Sörloth'u izliyor.

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İngilizler Uğurcan Çakır ve Sörloth için kesenin ağzını açtı

Bununla beraber yine kadroda yer alan Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Badou Ndiaye ve Filip Novak da popüler isimler arasında yer alıyor.

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İngilizler Uğurcan Çakır ve Sörloth için kesenin ağzını açtı

Arjantin'de Estudiantes takımı Jose Sosa'yı çok beğeniyor. Doğru kadro yapılanması ve doğru ekonomik adımlarla iyi bir kadro oluşturan Karadeniz ekibi, önemli bir noktaya ulaştı. Bununla beraber kadroda ayrı bir isim öne çıkıyor.

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