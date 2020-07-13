İngilizler Uğurcan Çakır ve Sörloth için kesenin ağzını açtı
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda final aşamasına gelen tek takım olan Trabzonspor'un kadrosu her geçen gün değerleniyor.
Milliyet'in haberine göre; Bordo-mavililerde özellikle kaleci Uğurcan Çakır ile golleriyle takımına hayat veren Alexander Sörloth ciddi anlamda takip ediliyor.
Bilhassa İngiltere başta olmak üzere Avrupa'dan birçok kulübün scoutları Uğurcan Çakır ve Sörloth'u izliyor.
Bununla beraber yine kadroda yer alan Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Badou Ndiaye ve Filip Novak da popüler isimler arasında yer alıyor.