İngilizler Uğurcan Çakır ve Sörloth için kesenin ağzını açtı

Arjantin'de Estudiantes takımı Jose Sosa'yı çok beğeniyor. Doğru kadro yapılanması ve doğru ekonomik adımlarla iyi bir kadro oluşturan Karadeniz ekibi, önemli bir noktaya ulaştı. Bununla beraber kadroda ayrı bir isim öne çıkıyor.