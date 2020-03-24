İngilizler'in gündemi Sörloth!
Trabzonspor'da harika bir sezon geçiren Alexandar Sörloth, İngiltere'de gündem olmaya devam ediyor. Crystal Palace'ten satın alma opsiyonuyla kiralanan yıldız oyuncu için "Trabzonspor onun bonservisini alacak ve çok daha fazlasına başkasına satacak. Crystal’ın yapabileceği hiçbir şey yok" yorumu yapıldı
Trabzonspor'un sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace’tan 6 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Norveçli golcü Sörloth, Fırtına'da adeta yeniden doğdu.
Bu sezon ligde çıktığı 26 maçta 19 gol kaydedip 7 asist yapan Norveçli futbolcu için dikkat çeken yorumlar geldi.
Footballwhispers sitesi, "Sörloth, Crystal Palace’ta gol atmayı unutmuştu. Şimdi birçok kulübü peşinden koşturuyor.