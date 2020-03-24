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  3. 24 Mart 2020 10:27

İngilizler'in gündemi Sörloth!

Trabzonspor'da harika bir sezon geçiren Alexandar Sörloth, İngiltere'de gündem olmaya devam ediyor. Crystal Palace'ten satın alma opsiyonuyla kiralanan yıldız oyuncu için "Trabzonspor onun bonservisini alacak ve çok daha fazlasına başkasına satacak. Crystal’ın yapabileceği hiçbir şey yok" yorumu yapıldı

İngilizler'in gündemi Sörloth!

Trabzonspor'un sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace’tan 6 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Norveçli golcü Sörloth, Fırtına'da adeta yeniden doğdu.

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İngilizler'in gündemi Sörloth!

Bu sezon ligde çıktığı 26 maçta 19 gol kaydedip 7 asist yapan Norveçli futbolcu için dikkat çeken yorumlar geldi. 

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İngilizler'in gündemi Sörloth!

Footballwhispers sitesi, "Sörloth, Crystal Palace’ta gol atmayı unutmuştu. Şimdi birçok kulübü peşinden koşturuyor. 

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İngilizler'in gündemi Sörloth!

Gerçekten bu durum futbolun komik bir cilvesi. 

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