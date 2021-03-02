İrfan Can Kahveci müjdeyi verdi!

Yan yana oynadığım futbolculardan yana çok şanslıyım. Mesut ağabey de hep beğendiğim ve takip ettiğim bir futbolcuydu. Şimdi beraber oynama fırsatı oldu. Mesut Özil ağabey dünyanın en futbolcularından biriydi! Mesut ağabeyden ne kaparsam benim için kar. İnşallah Fenerbahçe'den Avrupa'ya gideceğim, bunu da Mesut ağabeyin katkıları ile yapabilirim.