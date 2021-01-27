İrfan Can Kahveci'nin şanssızlığı!
Galatasaray ile Fenerbahçe, Başakşehir’in milli orta sahası için yarışa girdi. Mutlu sona ulaşan taraf, 6 Şubat’taki derbide oyuncuyu oynatamayacak.
Vedat Muriqi, Mert Hakan Yandaş derken, Fenerbahçe ile Galatasaray şimdi de Başakşehir'in milli orta sahası İrfan Can Kahveci için yarışa girdi.
Turuncu-lacivertliler 25 yaşındaki oyuncusuna 12 milyon Euro bedel biçti. Sarıkırmızılılar, 6 milyon Euro ve Ömer Bayram ile son önerisini yapmıştı.
Fenerbahçe ise bu rakamda indirim zemini aramak için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'la bir görüşme yapacak.