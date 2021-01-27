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  3. 27 Ocak 2021 15:37

İrfan Can Kahveci'nin şanssızlığı!

Galatasaray ile Fenerbahçe, Başakşehir’in milli orta sahası için yarışa girdi. Mutlu sona ulaşan taraf, 6 Şubat’taki derbide oyuncuyu oynatamayacak.

İrfan Can Kahveci'nin şanssızlığı!

Vedat Muriqi, Mert Hakan Yandaş derken, Fenerbahçe ile Galatasaray şimdi de Başakşehir'in milli orta sahası İrfan Can Kahveci için yarışa girdi.

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İrfan Can Kahveci'nin şanssızlığı!

Turuncu-lacivertliler 25 yaşındaki oyuncusuna 12 milyon Euro bedel biçti. Sarıkırmızılılar, 6 milyon Euro ve Ömer Bayram ile son önerisini yapmıştı. 

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İrfan Can Kahveci'nin şanssızlığı!

Fenerbahçe ise bu rakamda indirim zemini aramak için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'la bir görüşme yapacak.

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İrfan Can Kahveci'nin şanssızlığı!

DERBİDE FORMA GİYEMEYECEK Transfer ziyaretini Başkan Ali Koç ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu birlikte gerçekleştirecek.  

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