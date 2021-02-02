İrfan Can transferinin ayrıntıları

YANACAK OLAN LİMİTLER KULLANILDI

Fenerbahçe'nin Vedat Muriç ve Jailson'dan elde ettiği bonservis geliri sezon sonu kullanılamayacaktı. Bu bonservis geliriyle geleceğe sağlam bir yatırım yapılmış oldu. Kanarya, İrfan Can'ı alarak hem rakibine çalım attı hem de bu geliri kullanmış oldu. Sarı-lacivertliler İrfan Can'ı almasaydı bu parayı yaz transfer döneminde kullanamayacaktı.