Irkçı hakemin sabıkası kabarık çıktı!
Paris Saint Germain - Başakşehir maçında futbol dünyasında görülmemiş bir skandala imza atan hakem ekibinin geçmişte imza attıkları skandallar ortaya çıktı.
Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir’in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6’ncı ve son maçında 4’üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir’in yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulundu.
BAŞAKŞEHİR SAHADAN ÇEKİLDİ Maçın 17. dakikasında Webo'nun bir pozisyon sonrası hakeme itirazda bulunmasının ardından dördüncü hakem tarafından ırkçı söyleme maruz kaldı. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Demba Ba başta olmak üzere tüm Başakşehir cephesi bu skandal üzerine dördüncü hakeme tepki gösterdi. Temsilcimiz, bu olayın ardından sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.
PSG DESTEK GÖSTERDİ Irkçı hakem Constantin Sebastian Coltescu'ya tepki gösteren yalnızca Başakşehir cephesi olmadı. Paris Saint Germain forması giyen Neymar, Mbappe ve Kimpembe, Medipol Başakşehir'in protestosuna destek oldu. Özellikle Kimpembe'nin "Niye siyah demiş ? Haydi sahayı terk edelim. Niye Siyah diyor?" ifadelerini kullandığı gün yüzüne çıktı.