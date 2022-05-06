İsmail Kartal Ali Koç'un yeni teklifini kabuk etmedi!
Fenerbahçe'de göreve geldikten sonra 15 maçta 11 galibiyet ile takımı yeniden ayağa kaldıran İsmail Kartal için yeni bir teklif yapıldı.
Fenerbahçe yönetimi gelecek sezon takımı dünyaca ünlü yabancı bir teknik direktöre emanet etmek isterken, kulübün zor zamanında görevden kaçmayan ve gösterdiği başarılı performansla Fenerbahçe'yi ikinci yarının en başarılı takımı haline getiren İsmail Kartal'ı da kaybetmemek için son hamlesini yaptı.
Sarı lacivertli taraftarların da çok sevdiği İsmail Kartal'ı kulüp bünyesinde tutmak isteyen yöneticiler, 60 yaşındaki çalıştırıcı bir araya geldi. Ancak yapılan görüşmelerde orta bir noktada buluşulamadı.
Ajansspor'un haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un “Sen bizim evladımızsın. Senin gibi Fenerbahçeliyi asla kaybetmek istemiyoruz. Sezon sonu istersen gel idari menajer olarak takımın yanında ol, ya da istersen yardımcı antrenör olarak takım içinde kal" teklifini sundu.
İKİNCİ ADAM OLMAM
İsmail Kartal ise başkan Ali Koç'un teklifini, “Başkanım ben ikinci adam olmayı asla istemiyorum. Teklifleriniz için çok teşekkür ederim. Kısa sürede olsa takıma destek olma şansını bana güvenerek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben her zaman Fenerbahçe’ye destek vermeye hazırım” diyerek geri çevirdi.