İsmail Kartal Ali Koç'un yeni teklifini kabuk etmedi!

İKİNCİ ADAM OLMAM



İsmail Kartal ise başkan Ali Koç'un teklifini, “Başkanım ben ikinci adam olmayı asla istemiyorum. Teklifleriniz için çok teşekkür ederim. Kısa sürede olsa takıma destek olma şansını bana güvenerek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben her zaman Fenerbahçe’ye destek vermeye hazırım” diyerek geri çevirdi.