İspanya'da Arda Güler depremi; ipleri attı
Real Madrid'de istediği forma şansını bir türlü yakalayamayan Arda Güler için El Clasico'da Barcelona karşısında forma bulamaması bardığı taşıdan son damla oldu...
Kaynak: AA, İHA
İspanyol ekibi Real Madrid'de istediği forma şansını bir türlü bulamayan Arda Güler'in İngiltere'ye transfer olabileceği belirtildi.
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İspanyol basınından El Nacional, Arne Slot yönetimindeki Liverpool'un Arda için 70 milyon euro ödemeye hazır olduğunu aktardı. Kırmızılar'ın olası Salah ayrılığı için bu transferi fırsat olarak gördüğünü vurguladı.
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Dün oynanan El-Clasico maçında Real Madrid'in Barcelona'dan fark yemesi ve Ancelotti'nin Arda Güler'e şans vermemesi oldukça eleştirilmişti.
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Mücadeleye yedek başlayan milli oyuncu Arda Güler ise forma şansı bulamadı.
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