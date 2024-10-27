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İspanya'da Arda Güler depremi; ipleri attı

Real Madrid'de istediği forma şansını bir türlü yakalayamayan Arda Güler için El Clasico'da Barcelona karşısında forma bulamaması bardığı taşıdan son damla oldu...

Kaynak: AA, İHA
İspanya'da Arda Güler depremi; ipleri attı - Resim: 1

İspanyol ekibi Real Madrid'de istediği forma şansını bir türlü bulamayan Arda Güler'in İngiltere'ye transfer olabileceği belirtildi.

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İspanya'da Arda Güler depremi; ipleri attı - Resim: 2

İspanyol basınından El Nacional, Arne Slot yönetimindeki Liverpool'un Arda için 70 milyon euro ödemeye hazır olduğunu aktardı. Kırmızılar'ın olası Salah ayrılığı için bu transferi fırsat olarak gördüğünü vurguladı.

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İspanya'da Arda Güler depremi; ipleri attı - Resim: 3

Dün oynanan El-Clasico maçında Real Madrid'in Barcelona'dan fark yemesi ve Ancelotti'nin Arda Güler'e şans vermemesi oldukça eleştirilmişti.

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İspanya'da Arda Güler depremi; ipleri attı - Resim: 4

Mücadeleye yedek başlayan milli oyuncu Arda Güler ise forma şansı bulamadı.

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