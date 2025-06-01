İstanbul Boğazı'nda nefes kesen anlar! Faciaya ramak kaldı
İstanbul Boğazı'ndaki yelkenli yarışı sırsında faciadan dönüldü. İki yelkenli Bebek sahilinde rıhtıma çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
İstanbul Boğazı'nda 40. Yıl Amiral Kupası Yelken Yarışları düzenlendi. Yarış sırasında iki yelkenli Bebek sahilinde rıhtıma çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
1 / 7
İlk görüntüde, yelkenli teknenin rıhtıma çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar görülüyor.
2 / 7
İkinci görüntüde ise, yelkenli ilk yelkenliye göre rıhtıma uzak bir noktadan geçse de, teknede bulunanların kazayı önlemek için çaba sarf ettiği anlar dikkat çekiyor. (DHA)
3 / 7
4 / 7