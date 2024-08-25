İstanbul Boğazı'nda tarihi gün: 2 bin 800 sporcu Boğaz'da aynı anda yüzdü

Yarışa İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Samsung Electronics Türkiye Başkanı ve CEO'su Jeff Jo, TMOK Başkan Vekili ve Boğaziçi Organizasyon Komitesi Başkanı Nihat Usta, Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Woo Sung Lee ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 1500 metre finalinde beşinci olan milli yüzücü Kuzey Tunçelli gibi önemli isimler de katılarak yüzücülerin heyecanını paylaştı.