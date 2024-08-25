İstanbul Boğazı'nda tarihi gün: 2 bin 800 sporcu Boğaz'da aynı anda yüzdü
Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı 2024, 70'ten fazla ülkeden 2800'ü aşkın sporcunun katılımıyla İstanbul'da büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Erkekler genel klasmanında Atakan Ercan ve kadınlarda Talya Erdoğan birinciliği elde etti.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 36. kez düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul'da büyük bir coşkuyla gerçekleşti.
Yarış, Kanlıca İskelesi'nden başlayıp Kuruçeşme'de sona ererken, 70'ten fazla ülkeden gelen 2800'ü aşkın sporcu, 6,5 kilometrelik parkurda kıyasıya mücadele etti.
Boğazın benzersiz manzarasında kulaç atan yüzücüler, kıyıdaki izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Yarış alanında kurulan etkinliklerle izleyiciler de yarış heyecanını doyasıya yaşadı.
Yarışa İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Samsung Electronics Türkiye Başkanı ve CEO'su Jeff Jo, TMOK Başkan Vekili ve Boğaziçi Organizasyon Komitesi Başkanı Nihat Usta, Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Woo Sung Lee ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 1500 metre finalinde beşinci olan milli yüzücü Kuzey Tunçelli gibi önemli isimler de katılarak yüzücülerin heyecanını paylaştı.