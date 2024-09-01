İstanbul'da gol sesi çıkmadı

Temposu oldukça düşük olan mücadelede iki takım da pozisyona girmekte güçlük yaşadı. Eyüpspor'un 2 net pozisyonunda Mame Thiam, Uğurcan Çakır'ı geçemedi. Trabzonspor ise ceza sahası dışından denemelerine rağmen, Berke Özer'in koruduğu kaleye gol atamadı.