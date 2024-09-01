İstanbul'da gol sesi çıkmadı
Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında ikas Eyüpspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.
Temposu oldukça düşük olan mücadelede iki takım da pozisyona girmekte güçlük yaşadı. Eyüpspor'un 2 net pozisyonunda Mame Thiam, Uğurcan Çakır'ı geçemedi. Trabzonspor ise ceza sahası dışından denemelerine rağmen, Berke Özer'in koruduğu kaleye gol atamadı.
EYÜPSPOR'UN PENALTISI VAR'DAN DÖNDÜ
Eyüpspor, 75. dakikada Svit Seslar'ın yerde kalması sonrası penaltı kazandı. VAR Hakemi Özgür Yankaya, maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ı incelemeye çağırdı. Karaoğlan, pozisyonu monitörden inceledikten sonra penaltıyı iptal etti ve Seslar'a hakemi aldatmaya yönelik hareket nedeniyle sarı kart gösterdi.
Trabzonspor'un bu sezon ligde oynadığı 2 mücadele 0-0 sona erdi. Eyüpspor ise ilk 4 haftayı 8 puanla kapattı.