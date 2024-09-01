  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. İstanbul'da gol sesi çıkmadı

İstanbul'da gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

İstanbul'da gol sesi çıkmadı - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında ikas Eyüpspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.

1 / 11
İstanbul'da gol sesi çıkmadı - Resim: 2

Temposu oldukça düşük olan mücadelede iki takım da pozisyona girmekte güçlük yaşadı. Eyüpspor'un 2 net pozisyonunda Mame Thiam, Uğurcan Çakır'ı geçemedi. Trabzonspor ise ceza sahası dışından denemelerine rağmen, Berke Özer'in koruduğu kaleye gol atamadı.

2 / 11
İstanbul'da gol sesi çıkmadı - Resim: 3

EYÜPSPOR'UN PENALTISI VAR'DAN DÖNDÜ
Eyüpspor, 75. dakikada Svit Seslar'ın yerde kalması sonrası penaltı kazandı. VAR Hakemi Özgür Yankaya, maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ı incelemeye çağırdı. Karaoğlan, pozisyonu monitörden inceledikten sonra penaltıyı iptal etti ve Seslar'a hakemi aldatmaya yönelik hareket nedeniyle sarı kart gösterdi.

3 / 11
İstanbul'da gol sesi çıkmadı - Resim: 4

Trabzonspor'un bu sezon ligde oynadığı 2 mücadele 0-0 sona erdi. Eyüpspor ise ilk 4 haftayı 8 puanla kapattı.

4 / 11