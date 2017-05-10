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  3. 10 Mayıs 2017 16:30

İşte 4 büyüklerde topun ağzındaki yıldızlar

Yaz transfer dönemi hazırlıklarına şimdiden başlayan 4 büyükler, bir yandan da gönderilecek oyuncuları belirliyor. İste topun ağzında olduğu iddia edilen o yıldızlar...

İşte 4 büyüklerde topun ağzındaki yıldızlar

TRABZONSPOR

ESTABAN

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İşte 4 büyüklerde topun ağzındaki yıldızlar

IBANEZ

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İşte 4 büyüklerde topun ağzındaki yıldızlar

ZEKİ YAVRU

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İşte 4 büyüklerde topun ağzındaki yıldızlar

MUSTAFA AKBAŞ

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