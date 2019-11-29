İşte A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rakipleri
A Milli Takımımızın EURO 2020'deki rakipleri belli oluyor! Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kuraları yarın Romanya'nın başkenti Bükreş'te TSİ 20.00'de çekilecek. Türkiye, kura çekimine 3. torbadan katılacak. Kura çekimi 18.00'dan it
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, EURO 2020 gruplarının kurasında 24 ülke 4 torbada yer alacak. A Milli Takım, kura çekiminde 3. torbada bulunacak.
Elemeler vasıtasıyla 20 ülke EURO 2020'ye direkt katılma hakkı kazandı. Turnuvada mücadele edecek son 4 ekip, Mart 2020'deki UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonunda belli olacak.