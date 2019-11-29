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  3. 29 Kasım 2019 12:35

İşte A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rakipleri

A Milli Takımımızın EURO 2020'deki rakipleri belli oluyor! Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kuraları yarın Romanya'nın başkenti Bükreş'te TSİ 20.00'de çekilecek. Türkiye, kura çekimine 3. torbadan katılacak. Kura çekimi 18.00'dan it

İşte A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rakipleri

EURO 2020 kuraları yarın Romanya'nın başkenti Bükreş'te TSİ 20.00'de çekilecek.

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İşte A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rakipleri

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, EURO 2020 gruplarının kurasında 24 ülke 4 torbada yer alacak. A Milli Takım, kura çekiminde 3. torbada bulunacak.

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İşte A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rakipleri

Elemeler vasıtasıyla 20 ülke EURO 2020'ye direkt katılma hakkı kazandı. Turnuvada mücadele edecek son 4 ekip, Mart 2020'deki UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonunda belli olacak.

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İşte A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rakipleri

Play-off etabı A Grubu'nda İzlanda-Romanya ve Bulgaristan-Macaristan, B Grubu'nda Bosna Hersek-Kuzey İrlanda ve Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti, C Grubu'nda İskoçya-İsrail ve Norveç-Sırbistan, D Grubu'nda ise Gürcistan-Belarus ve Kuzey Makedonya-Kosova müsabakaları oynanacak.

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