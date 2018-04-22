İşte Ahmet Ağaoğlu'nın ilk transferi !
Trabzonspor'da yeni başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, transfere hızlı başlayarak Antalyasporlu Sakıb Aytaç ile anlaştığı iddia edildi.
Ağır borç nedeniyle sezon sonunda maliyeti yüksek bazı oyuncular ile yollarını ayırmayı planlayan bordo mavili yönetim, gelecek sezon kadroyu daha çok altyapıdan gençlerle takviye yapmayı planlıyor.
Buna karşın takımın gelecek sezon ligde yarışmacı kimliğinden uzaklaşmasını da istemeyen yönetim, ihtiyaç olan kritik bölgelere bonservisi elinde, kulüp mali yapısına uygun oyuncular transfer edecek.