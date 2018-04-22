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  3. 22 Nisan 2018 16:05

İşte Ahmet Ağaoğlu'nın ilk transferi !

Trabzonspor'da yeni başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, transfere hızlı başlayarak Antalyasporlu Sakıb Aytaç ile anlaştığı iddia edildi.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nın ilk transferi !

Trabzonspor'da yeni yönetim gelecek sezonun ilk transferini yaptı. (Milliyet

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İşte Ahmet Ağaoğlu'nın ilk transferi !

Ağır borç nedeniyle sezon sonunda maliyeti yüksek bazı oyuncular ile yollarını ayırmayı planlayan bordo mavili yönetim, gelecek sezon kadroyu daha çok altyapıdan gençlerle takviye yapmayı planlıyor.

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İşte Ahmet Ağaoğlu'nın ilk transferi !

Buna karşın takımın gelecek sezon ligde yarışmacı kimliğinden uzaklaşmasını da istemeyen yönetim, ihtiyaç olan kritik bölgelere bonservisi elinde, kulüp mali yapısına uygun oyuncular transfer edecek.

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İşte Ahmet Ağaoğlu'nın ilk transferi !

Bordo mavililer bu sezon sonunda kulübüyle olan Sakıb Aytaç ile ön protokol imzaladığı ileri sürülürken, sezonun sona ermesiyle birlikte 26 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

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