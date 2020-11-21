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  3. 21 Kasım 2020 12:15

İşte Ali Akman'ın yeni adresi

Bursaspor forması giyen 18 yaşındaki Ali Akman, Türk futboluna şimdiden damgasını vurmaya başladı. Bu sezon 1. Lig'de yeşil-beyazlı formasıyla çıktığı 9 maçta 7 gol atan genç yetenek, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesine girdi.

İşte Ali Akman'ın yeni adresi

Bursaspor forması giyen 18 yaşındaki Ali Akman, Türk futboluna şimdiden damgasını vurmaya başladı. Bu sezon 1. Lig'de yeşil-beyazlı formasıyla çıktığı 9 maçta 7 gol atan genç yetenek, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesine girdi.

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İşte Ali Akman'ın yeni adresi

BAYERN VE LILLE PEŞİNDE İsmi Bayern Münih ve Lille gibi takımlarda anılan Ali Akman için menajerlerin hem amcası hem de temsilcisi olan Ayhan Akman'la görüşerek, aralarında 5 büyük ligden devlerin de bulunduğu teklifler getirdiği öne sürülmüştü. Hatta Ayhan Akman'ın bu tekliflere verdiği iddia edilen cevap gündeme damga vurmuştu. Ayhan Akman'ın, söz konusu menajerlere "Fatih Hoca'ya sözümüz var..." dediği iddia edildi.

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İşte Ali Akman'ın yeni adresi

FENERBAHÇE'NİN GİRİŞİMLERİ Öte yandan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun da sezon sonu serbest kalacak Ali Akman için tüm şartları zorladığı hatırlatılarak, Galatasaray'ın sarı-lacivertli ekibe tarihi bir çalım attığı belirtilmişti.

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İşte Ali Akman'ın yeni adresi

TERCİHİ GALATASARAY SÖYLENTİSİ Emre Belözoğlu'nun, genç oyuncunun babasıyla transfer hakkında görüşmesine rağmen tercihinin sarı-kırmızılı ekip olduğu kaydedilmişti.

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