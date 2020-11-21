İşte Ali Akman'ın yeni adresi
Bursaspor forması giyen 18 yaşındaki Ali Akman, Türk futboluna şimdiden damgasını vurmaya başladı. Bu sezon 1. Lig'de yeşil-beyazlı formasıyla çıktığı 9 maçta 7 gol atan genç yetenek, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesine girdi.
Bursaspor forması giyen 18 yaşındaki Ali Akman, Türk futboluna şimdiden damgasını vurmaya başladı. Bu sezon 1. Lig'de yeşil-beyazlı formasıyla çıktığı 9 maçta 7 gol atan genç yetenek, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesine girdi.
BAYERN VE LILLE PEŞİNDE İsmi Bayern Münih ve Lille gibi takımlarda anılan Ali Akman için menajerlerin hem amcası hem de temsilcisi olan Ayhan Akman'la görüşerek, aralarında 5 büyük ligden devlerin de bulunduğu teklifler getirdiği öne sürülmüştü. Hatta Ayhan Akman'ın bu tekliflere verdiği iddia edilen cevap gündeme damga vurmuştu. Ayhan Akman'ın, söz konusu menajerlere "Fatih Hoca'ya sözümüz var..." dediği iddia edildi.
FENERBAHÇE'NİN GİRİŞİMLERİ Öte yandan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun da sezon sonu serbest kalacak Ali Akman için tüm şartları zorladığı hatırlatılarak, Galatasaray'ın sarı-lacivertli ekibe tarihi bir çalım attığı belirtilmişti.