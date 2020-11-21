İşte Ali Akman'ın yeni adresi

BAYERN VE LILLE PEŞİNDE İsmi Bayern Münih ve Lille gibi takımlarda anılan Ali Akman için menajerlerin hem amcası hem de temsilcisi olan Ayhan Akman'la görüşerek, aralarında 5 büyük ligden devlerin de bulunduğu teklifler getirdiği öne sürülmüştü. Hatta Ayhan Akman'ın bu tekliflere verdiği iddia edilen cevap gündeme damga vurmuştu. Ayhan Akman'ın, söz konusu menajerlere "Fatih Hoca'ya sözümüz var..." dediği iddia edildi.