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  3. 03 Aralık 2020 12:10

İşte Aslan'ın Hatayspor maçı 11'i

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek.

İşte Aslan'ın Hatayspor maçı 11'i

Son haftalarda yakaladığı form grafiğiyle zirve iddiasını ispatlayan Galatasaray, çıkışını sürdürmek istiyor.

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İşte Aslan'ın Hatayspor maçı 11'i

3 puandan başka düşüncesi olmayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim tüm planlarını galibiyet üstüne kuruyor.

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İşte Aslan'ın Hatayspor maçı 11'i

Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin son durumu merak edilirken deneyimli teknik adam 2 futbolcuyla ilgili kararını verdi. İşte Terim'in Hatayspor karşısında sahaya sürmesi beklenen ilk 11

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İşte Aslan'ın Hatayspor maçı 11'i

FATİH ÖZTÜRK

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