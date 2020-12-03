İşte Aslan'ın Hatayspor maçı 11'i
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek.
Son haftalarda yakaladığı form grafiğiyle zirve iddiasını ispatlayan Galatasaray, çıkışını sürdürmek istiyor.
3 puandan başka düşüncesi olmayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim tüm planlarını galibiyet üstüne kuruyor.
Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin son durumu merak edilirken deneyimli teknik adam 2 futbolcuyla ilgili kararını verdi. İşte Terim'in Hatayspor karşısında sahaya sürmesi beklenen ilk 11