İşte Beşiktaş-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

26 MAÇIN 5'İNİ KAZANABİLDİ Siyah-beyazlı takım, rakibi Başakşehir ile oynadığı 26 resmi maçın sadece 5'ini kazanabildi. İki ekip, 24'ü Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 26 resmi maçta karşılaşırken, Medipol Başakşehir 8 kez kazandı. Siyah-beyazlı ekip, evindeki 12 karşılaşmada ise rakibine 4 kez üstünlük kurarken, ayrıca 7 beraberlik ve bir yenilgi aldı İki ekip arasında geride kalan 26 resmi maçtan 8'ini Medipol Başakşehir, 5'ini Beşiktaş kazandı, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Rekabette Medipol Başakşehir 31, Beşiktaş ise 28 gol attı.