İşte Beşiktaş-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri
Ligde 1 haftayı bay geçen Beşiktaş, oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, 10 puan topladı.
Ligde 1 haftayı bay geçen Beşiktaş, oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, 10 puan topladı.
Sezona kötü başlayan ve ilk 4 haftada galibiyet sevinci yaşayamayan Başakşehir ise son 4 haftada üst üste 4 galibiyet alarak ligde üst sıralara tırmandı. Turuncu-lacivertli ekip, 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 13 puanda.
26 MAÇIN 5'İNİ KAZANABİLDİ Siyah-beyazlı takım, rakibi Başakşehir ile oynadığı 26 resmi maçın sadece 5'ini kazanabildi. İki ekip, 24'ü Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 26 resmi maçta karşılaşırken, Medipol Başakşehir 8 kez kazandı. Siyah-beyazlı ekip, evindeki 12 karşılaşmada ise rakibine 4 kez üstünlük kurarken, ayrıca 7 beraberlik ve bir yenilgi aldı İki ekip arasında geride kalan 26 resmi maçtan 8'ini Medipol Başakşehir, 5'ini Beşiktaş kazandı, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Rekabette Medipol Başakşehir 31, Beşiktaş ise 28 gol attı.
ERSiN CEZALI DORUKHAN SINIRDA Gaziantep ile oynanan karşılaşmada 56. dakikasında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen kaleci Ersin, Başakşehir maçında Beşiktaş'ın kalesini koruyamayacak. Ersin'in yokluğunda Sergen Yalçın kaleyi Utku Yuvakuran'a teslim edecek. Hafif sakatlığı bulunan Utku oynayamazsa, yerine 16 yaşındaki Emre Bilgin görev yapacak. Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında. Dorukhan, bu akşam oynanacak karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşüp, 10. haftada Fenerbahçe ile oynanacak zorlu derbi mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.