İşte Beşiktaş bu... Kara Kartal dünya devlerini da avladı
Süper Lig'de 2024-25 sezonuna çarpıcı bir başlangıca imza atan Beşiktaş, Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst yönetiminde dev takımları geride bıraktı.
Kaynak: Takvim Gazetesi
Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında evinde ağırladığı Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst yönetiminde dünya devlerini solladı.
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Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst yönetiminde Süper Lig'de 5 maçta 13 puan toplayan Beşiktaş, çarpıcı bir istatistiğe imza attı.
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Takvim'in haberine göre; Beşiktaş bu sezon attığı 24 gol ile 3,00 gol ortalaması yakaladı ve dünya devlerini solladı.
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Hollandalı çalıştırıcı yönetiminde 8 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, 6 galibiyet 2 beraberlik elde etti.
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