İşte Beşiktaş'ın 10 numara adayları !

Ad: Hugo Vetlesen

Yaş: 18

Kulübü: Stabaek

Transfermarkt Değeri: 270 bin Euro

Değerlendirme:

Geçtiğimiz sezon Stabaek forması ile 19 maça çıkan genç oyuncu, 1 gol 1 asist katkısında bulundu. Vetlesen, oyun stili açısından klasik bir on numara yerine, orta saha merkezden hücum attına koşular yapan bir 8 numara. Vetlesen'in öne çıkan özelliklerinin başında ise pas kalitesi geliyor. Şenol Güneş'in oynatmayı sevdiği pas oyununda yıldızı bir hayli parlayabilir. Genç yaşına rağmen pas tercihlerindeki soğukkanlılığı ile ilk günden dikkatleri üzerine çekebilir. İki stoperin arasına tercih ettiği ileri paslarla da Süper Lig'de çoğu takıma sıkıntı yaratabilecek düzeyde bir oyuncu. Standart fiziğine rağmen ikili mücadelelerden kaçmaması ve omuz omuzadaki başarısı ise öne çıkan başka bir özelliği. Dripling kalitesinin de standart üstü olduğunu belirtmekte fayda var. Oyuncunun yeteneğinin Beşiktaş seviyesinde test edilmemiş olmaması ve hava toplarındaki zayıflığı ise konuşabileceğimiz olumsuz özellikler oyuncu hakkındaki.

Beşiktaş'a Uygunluk: 8/10



