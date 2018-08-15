İşte Beşiktaş'ın 10 numara adayları !
Talisca'nın kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından o mevkiye futbolcu arayan Beşiktaş'ta adaylar belirlendi..
Anderson Talisca'nın ayrılışı sonrası forvet arkası için transfer arayışında olan siyah-beyazlı ekipte son aday Eintracht Frankfurt forması giyen Marco Fabian oldu. Meksikalı ofansif orta saha ile alakalı haberlerin çıkmasının ardından adı Beşiktaş'la anılan on numaraları sizin için değerlendirdik.
(Hazırlayan: Tarkan Kıdıl)
Ad: Marco Fabian
Yaş: 29
Kulübü: Eintracht Frankfurt
Transfermarkt Değeri: 4,5 milyon Euro
Değerlendirme:
Meksikalı 10 numara geçtiğimiz sezon Frankfurt forması ile 9 maça çıkabilirken 1 gol attı. Sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlıktan dolayı toplamda 23 maç kaçıran tecrübeli oyuncu geri kalan dönemde de ritmini bulmakta zorlandı. Fabian'ın en çok öne çıkan özelliklerinden bir tanesi duran toplarda olan ustalığı. Aynı zamanda kolay kolay top kaybetmeyen yapısı ve pozisyonundan bağımsız şekilde sahanın her noktasında takım savunmasına yaptığı katkı ile göz dolduran bir futbolcu. İsabetli orta sayısı yüksek olan Meksikalı futbolcu, topu saklama özelliği sayesinde de kritik noktalarda takımına faul kazandırabiliyor. Marco Fabian'ın zayıf yönleri olarak hava toplarındaki zayıflığı, oyun disiplininden uzak olması ve yerden basit paslar atmak yerine genellikle uzun toplar denemesi gösterilebilir.
Beşiktaş'a Uygunluk: 7/10
Ad: Dimitrios Pelkas
Yaş: 24
Kulübü: PAOK
Transfermarkt Değeri: 4 Milyon Euro
Değerlendirme:
Yunan on numara, geçtiğimiz sezon PAOK forması ile 36 maça çıkarken 12 gol 11 asist katkısında bulundu. Hem asist hem de gol istatistiklerinde çift hanelere ulaşması oyuncunun skora olan katkısını kanıtlar nitelikte. Pelkas, oyun yapısı itibariyle ceza sahasına sürpriz koşular yapmaya çok meyilli bir oyuncu. Çift ayağını da kullanabilen Pelkas, skora yatkınlığı ile Talisca'ya benzer bir oyun yapısına sahip. Duran toplarda da ciddi bir tehdit olabilecek kalibreye sahip aynı zamanda. 1,75'lik boyuna rağmen ikili mücadelelerde kolay kolay yıkılan bir futbolcu da değil Pelkas.
Beşiktaş'a Uygunluk: 8/10
Ad: Hugo Vetlesen
Yaş: 18
Kulübü: Stabaek
Transfermarkt Değeri: 270 bin Euro
Değerlendirme:
Geçtiğimiz sezon Stabaek forması ile 19 maça çıkan genç oyuncu, 1 gol 1 asist katkısında bulundu. Vetlesen, oyun stili açısından klasik bir on numara yerine, orta saha merkezden hücum attına koşular yapan bir 8 numara. Vetlesen'in öne çıkan özelliklerinin başında ise pas kalitesi geliyor. Şenol Güneş'in oynatmayı sevdiği pas oyununda yıldızı bir hayli parlayabilir. Genç yaşına rağmen pas tercihlerindeki soğukkanlılığı ile ilk günden dikkatleri üzerine çekebilir. İki stoperin arasına tercih ettiği ileri paslarla da Süper Lig'de çoğu takıma sıkıntı yaratabilecek düzeyde bir oyuncu. Standart fiziğine rağmen ikili mücadelelerden kaçmaması ve omuz omuzadaki başarısı ise öne çıkan başka bir özelliği. Dripling kalitesinin de standart üstü olduğunu belirtmekte fayda var. Oyuncunun yeteneğinin Beşiktaş seviyesinde test edilmemiş olmaması ve hava toplarındaki zayıflığı ise konuşabileceğimiz olumsuz özellikler oyuncu hakkındaki.
Beşiktaş'a Uygunluk: 8/10